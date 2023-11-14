Россия обвинила Запад в создании картельного механизма на рынке алмазов

Инициатива западных стран ввести прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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