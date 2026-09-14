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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший боец UFC Луис Пенья хочет получить гражданство России, принять православие и жить в деревне: «Я люблю матушку Россию»

Бывший боец UFC Луис Пенья заявил, что хочет принять православие, получить гражданство России и жить в деревне.

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