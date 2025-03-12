Лавров раскрыл тему разговора Путина и Байдена на встрече в Женеве в 2021 году

Бывший президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году заявил, что начал переосмысливать абсолютизм демократии, поскольку Китай и Россия намного лучше других стран справились с пандемией COVID-19.
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