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Царьград

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Овечкин и Акинфеев обсуждают сложность футбола и хоккея

Овечкин и Акинфеев обсуждают сложность футбола и хоккея

Александр Овечкин и Игорь Акинфеев обсудили, какой спорт сложнее: хоккей или футбол. Овечкин признался, что на разминке с «Динамо» сильно устал, тогда как Акинфеев заметил, что в хоккейной амуниции он не продержится и двух минут.

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