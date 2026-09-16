Овечкин и Акинфеев обсуждают сложность футбола и хоккея

Александр Овечкин и Игорь Акинфеев обсудили, какой спорт сложнее: хоккей или футбол. Овечкин признался, что на разминке с «Динамо» сильно устал, тогда как Акинфеев заметил, что в хоккейной амуниции он не продержится и двух минут.