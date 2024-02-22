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Спички - не игрушка

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"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области

"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области

Политинформация Давно пора. Какие то у нас тормозные прозрения у власть придержащих. Команду что-ли дали? Ранее это было непонятно? Никакого «войти в положение», нужно защищать наших детей от мигрантов», губернатор Курганской Области Фото из иниернет.

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Комментарии
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НС
Наталья Сляднева
В заголовке Курская область, а в тексте Курганская! И текст не соответствует ссылке на первоисточник! Для кого пишете?
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17 час.

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