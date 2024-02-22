"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области

Политинформация Давно пора. Какие то у нас тормозные прозрения у власть придержащих. Команду что-ли дали? Ранее это было непонятно? Никакого «войти в положение», нужно защищать наших детей от мигрантов», губернатор Курганской Области Фото из иниернет.