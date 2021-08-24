Мировое обозрение

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В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна Омаис

В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна Омаис

СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Тайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.

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