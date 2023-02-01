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Свечников сделал 2 передачи в матче с «Лос-Анджелесом», став 2-й звездой. У него 41 очко в 50 играх

Свечников сделал 2 передачи в матче с «Лос-Анджелесом», став 2-й звездой. У него 41 очко в 50 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ) и был признан второй звездой.

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