ЦИК огласил предварительные итоги выборов в Госдуму

Обработано более 67% протоколов: «Единая Россия» набирает 57,60% голосов, КПРФ — 13,95%, ЛДПР — 8,68%, «Новые люди» — 7,94%, «Справедливая Россия» — 5,06%.
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