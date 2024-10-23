Radar: Меган Маркл и принц Гарри все чаще ругаются после слухов о расставании

Меган Маркл и принц Гарри отдаляются друг от друга, сообщает издание Radar, ссылаясь на источники. Информаторы отмечают, что спустя четыре года после своего переезда из Великобритании, отношения между супругами значительно ухудшились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии