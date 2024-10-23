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Radar: Меган Маркл и принц Гарри все чаще ругаются после слухов о расставании

Radar: Меган Маркл и принц Гарри все чаще ругаются после слухов о расставании

Меган Маркл и принц Гарри отдаляются друг от друга, сообщает издание Radar, ссылаясь на источники. Информаторы отмечают, что спустя четыре года после своего переезда из Великобритании, отношения между супругами значительно ухудшились.

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