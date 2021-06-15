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Побеждая дефицит: в ТиНАО построят 14 бюджетных социальных объектов, и еще 20 на средства застройщиков

Побеждая дефицит: в ТиНАО построят 14 бюджетных социальных объектов, и еще 20 на средства застройщиков

Нехватка школ и садиков в округах оперативно восполняется по поручению московских властей. В ТиНАО за счет городского бюджета строят 14 социальных объектов, рассказал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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