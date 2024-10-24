В Петербурге поймали банду кибермошенников

Жертва аферы забыл отвязать от личного кабинета архивный телефонный номер и «взял» в банке кредит. В Петербурге пресекли деятельность банды кибермошенников, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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