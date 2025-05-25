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Гончаров – о Топурии: «Царукян его победит. Хотелось бы посмотреть Илию в бою с Порье – вот это был бы бой»

«Думаю, что Арман Царукян заберет победу в бою против Топурии. Илия меньше габаритами, физически слабее.

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