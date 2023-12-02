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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Винер: «Близнюк делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю наши девочки»

С 2022 года сборную Китая в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.

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