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Царьград

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Агент влияния в верхах: как Михаил Гусман сорок лет работал на Азербайджан

Агент влияния в верхах: как Михаил Гусман сорок лет работал на Азербайджан

Командировка длиною в сорок лет: Алиев признал Гусмана своим агентом.На медиафоруме в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал неожиданное заявление: он фактически подтвердил, что бывший первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман на протяжении сорока лет выполнял задачи в интересах Баку, находясь в своеобразной "командировке" в России.

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