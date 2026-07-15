Агент влияния в верхах: как Михаил Гусман сорок лет работал на Азербайджан

Командировка длиною в сорок лет: Алиев признал Гусмана своим агентом.На медиафоруме в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал неожиданное заявление: он фактически подтвердил, что бывший первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман на протяжении сорока лет выполнял задачи в интересах Баку, находясь в своеобразной "командировке" в России.