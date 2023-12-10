Явлинский назвал невменяемой идеей предложение Навального голосовать за кого угодно, кроме Путина

Основатель «Яблока» сказал, что не будет поддерживать кандидатов, выступающих за продолжение СВОГлава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал «определенной невменяемостью» призывы голосовать на выборах президента России по принципу «за кого угодно, кроме одного».
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