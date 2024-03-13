Россиян призвали чаще употреблять в пищу один доступный продукт

Чечевица, горох и фасоль — это не только доступный источник качественного растительного белка, но и продукт, полезный для здоровья сердечно-сосудистой системы, заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.