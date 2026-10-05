В Госдуме назвали главное условие для сохранения Украины как государства

Депутат Шеремет объяснил, при каком условии Украина останется на карте мира.Шанс остаться на географической карте у Украины есть, но ровно один: полный отказ от планов вступить в НАТО и возвращение к нейтралитету.
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