Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Ватикане исторической

Владимир Зеленский назвал краткую встречу с Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля 2025 года важной и охарактеризовал её как символическую, но потенциально историческую, если она приведёт к конкретным результатам.
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