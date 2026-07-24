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Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Ватикане исторической

Владимир Зеленский назвал краткую встречу с Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля 2025 года важной и охарактеризовал её как символическую, но потенциально историческую, если она приведёт к конкретным результатам.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
А не подумал Зеля что ему там аутодафе готовят? С трансляцией как с ЧМ по футболу....... Хотелось бы поглядеть....
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1 м.