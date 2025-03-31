Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ берут Басовку в Сумской области, правда об участии США в боевых действиях, 1 апреля

В России начался весенний призыв на срочную службу. Продлится он до 15 июля. Нет сомнений, что на Украине попытаются воспользоваться этим событием и начнётся распространение фейковой информации об отправке новобранцев в зону СВО.
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