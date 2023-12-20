Анекдоты полезны для здоровья: Женщина вышла из 5-летней комы, рассмеявшись на шутку матери

В США женщина вышла из комы благодаря анекдоту мамы. Когда Дженнифер Флюэллен из Найлса, штат Мичиган, в прошлом году неподвижно лежала на больничной койке, находясь в почти пятилетней коме, вызванной автокатастрофой, ее мать Пегги Минс рассказала ей анекдот.