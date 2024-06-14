Небензя: секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности по Украине

Секретариат ООН не соблюдает принцип равноудаленности в вопросах, касающихся конфликта на Украине, а многие правозащитные и гуманитарные учреждения ООН, действующие на украинской территории, демонстрируют явную предвзятость.
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