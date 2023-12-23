ФОТО: ROSTISLAV AGEEV/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА ДВЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ ПУТИНА. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ НАШЛИ В ПРОШЛОМ Что делает противник, понимая, что не может подорвать доверие граждан к Главе Государства? Пытается подорвать доверие к самому институту выборов.