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Позитив для оптимистов

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Что делает противник, понимая, что не может подорвать доверие граждан к Главе Государства?

Что делает противник, понимая, что не может подорвать доверие граждан к Главе Государства?

ФОТО: ROSTISLAV AGEEV/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА ДВЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ ПУТИНА. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ НАШЛИ В ПРОШЛОМ Что делает противник, понимая, что не может подорвать доверие граждан к Главе Государства? Пытается подорвать доверие к самому институту выборов.

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