Порядок, в котором мы едим продукты, может влиять на реакцию организма не меньше, чем их состав. К такому выводу пришли исследователи из Киотского университета: в экспериментах на мышах оливковое масло, данное до глюкозы, помогало смягчить последующий подъем сахара в крови.