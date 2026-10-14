Порядок, в котором мы едим продукты, может влиять на реакцию организма не меньше, чем их состав. К такому выводу пришли исследователи из Киотского университета: в экспериментах на мышах оливковое масло, данное до глюкозы, помогало смягчить последующий подъем сахара в крови.
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