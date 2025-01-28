Небензя: США должны заставить Израиль отменить запрет на деятельность БАПОР

Соединенные Штаты должны оказать давление на Израиль в вопросе отмены запрета деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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