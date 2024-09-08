Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Линия обороны, которой нет: Замов губернатора Курщины допросили, призвав объясниться

Линия обороны, которой нет: Замов губернатора Курщины допросили, призвав объясниться

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Комментарии
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А
Александр
Так, у нас главное пилить, а не строить. Да еще такие деньжищи!
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15 час.
Модест
Держать свинопитеков в Курске для наших лампасов выгодно. Растянули им фронт, на активный прорыв которого у свинюшек нет сил и средств. Ну лишь бы до Курчатова не дохрюкали, а там потихоньку могилизируются, если еврогеи активно не вступят в войну. А там и до ТЯО полшажочка. Зато получится открытая агрессия НАТО против России, вопросов по ядерной доктрине ставить будет некому.
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12 час.

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