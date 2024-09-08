Линия обороны, которой нет: Замов губернатора Курщины допросили, призвав объясниться

Так, у нас главное пилить, а не строить. Да еще такие деньжищи!

Модест

Держать свинопитеков в Курске для наших лампасов выгодно. Растянули им фронт, на активный прорыв которого у свинюшек нет сил и средств. Ну лишь бы до Курчатова не дохрюкали, а там потихоньку могилизируются, если еврогеи активно не вступят в войну. А там и до ТЯО полшажочка. Зато получится открытая агрессия НАТО против России, вопросов по ядерной доктрине ставить будет некому.