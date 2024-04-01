Раскрыт смысл фразы Лаврова о Зеленском: «Сигнал серьезный, есть, о чем переживать»

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что после 20 мая (в этот день истекают по конституции страны полномочия избранного в 2019 году президента Украины) России, возможно, уже не придется решать вопрос о легитимности Зеленского, являются завуалированной «черной меткой» киевскому режиму.