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Раскрыт смысл фразы Лаврова о Зеленском: «Сигнал серьезный, есть, о чем переживать»

Раскрыт смысл фразы Лаврова о Зеленском: «Сигнал серьезный, есть, о чем переживать»

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что после 20 мая (в этот день истекают по конституции страны полномочия избранного в 2019 году президента Украины) России, возможно, уже не придется решать вопрос о легитимности Зеленского, являются завуалированной «черной меткой» киевскому режиму.

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