Google против свободы слова

31 августа стало известно, что Google заблокировал в июле возможность показа 10 доменов на страницах новостей Google и Discover «в рамках расследования скоординированных операций по влиянию, связанных с Россией», ибо нашел, что «в рамках этой кампании был загружен контент на русском языке, критикующий правительство Украины и поддерживающий Россию» Такое сообщение изначально появилось на сайте Google в очередной сводке Группы по анализу угроз (Google’s Threat Analysis Group, сокращенно TAG).