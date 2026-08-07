Пашинян заявил о невозможности членства Армении в ЕАЭС и ЕС одновременно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в киргизской Чолпон-Ате заявил, что Армения не может одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза (ЕС).
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