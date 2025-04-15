В народном календаре — день Тита Ледолома. Обычно к этой дате вскрываются ото льда реки и озера, и можно было даже "гадать" в процессе — считалось, что если лед уходит под воду, то это обещает трудный год.
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В народном календаре — день Тита Ледолома. Обычно к этой дате вскрываются ото льда реки и озера, и можно было даже "гадать" в процессе — считалось, что если лед уходит под воду, то это обещает трудный год.