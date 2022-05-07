Держсекретар США Ентоні Блінкен (архівне фото Al Drago/Pool Photo via AP) Блінкен про День Перемоги: ми маємо протистояти тим, хто маніпулює історичною пам'яттю Заява Держсекретаря США Ентоні Блінкена напередодні 77-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі «Готуючись відзначити 77-у річницю Дня Перемоги в Європі, я приєднуюсь до своїх співвітчизників-американців та людей по всьому […] Сообщение Блінкен про День Перемоги: ми маємо протистояти тим, хто маніпулює історичною пам'яттю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.