Улучшилась ли ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный"?

Ранее жители ближайших к "Изумрудному" домов жаловались, что их дворы заставляют автомобилями посетители парка Ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный" улучшилась после завершения четвертого и пятого этапов реконструкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии