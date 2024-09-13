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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Улучшилась ли ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный"?

Улучшилась ли ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный"?

Ранее жители ближайших к "Изумрудному" домов жаловались, что их дворы заставляют автомобилями посетители парка Ситуация с парковками в барнаульском парке "Изумрудный" улучшилась после завершения четвертого и пятого этапов реконструкции.

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