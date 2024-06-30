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  • Элеонора Коган
    Если бы пёс, то ребёнок бы погиб.Собака заметила п...
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    Умница Хан, герой, настоящий верный друг!!!!Собака заметила п...
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    Деревья спиленны а не поваленны.👍👍👍👍👍.У полярного круга...

3 миллиардных мегапроекта должны были изменить мир, но сдулись и остались только на бумаге

3 миллиардных мегапроекта должны были изменить мир, но сдулись и остались только на бумаге

От самого высокого небоскрёба в мире до знаменитого Лондонского Подвесного сада — эти грандиозные мегапроекты были задуманы их создателями для значительного влияния на глобальную архитектурную и инфраструктурную среду.

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Владимир Соловьев
&quot;Сантьяго Калатрава разработал для Дохи проект комплекса из трёх мостов под названием Doha Sharq Crossing.&quot;  ЭТО НЕ ПРОЕКТ, А СРЕДСТВО ЗАРАБОТАТЬ ДЛЯ СЕБЯ &quot;НЕМНОГО&quot; ДЕНЕГ!
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