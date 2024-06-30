3 миллиардных мегапроекта должны были изменить мир, но сдулись и остались только на бумаге

От самого высокого небоскрёба в мире до знаменитого Лондонского Подвесного сада — эти грандиозные мегапроекты были задуманы их создателями для значительного влияния на глобальную архитектурную и инфраструктурную среду.
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