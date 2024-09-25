Основные тенденции в транспортировке и хранении ветеринарной продукции. Маркировка и другие вызовы 2024 года

18 октября 2024 года в рамках VI Конференции «Логистика лекарственных средств» состоится Круглый стол, на котором будут обсуждаться текущее положение рынка ветпрепаратов, современный подход к транспортировке и хранению ветеринарной продукции, импорт, таможенное оформление и маркировка ветеринарных препаратов.