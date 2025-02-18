Медведев сравнил Киев с бешеным животным на фоне атаки нефтестанции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил Киев с бешеным животным на фоне атаки насосно-перекачивающей станции, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума.
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