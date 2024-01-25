Тихвинским вагоностроителям повышают заработную плату: увеличение до 65% охватит 5 тысяч сотрудников

С 1 января 2024 года на предприятиях холдинга НПК «Объединенная Вагонная Компания» – Тихвинский вагоностроительный завод и ТСЗ «Титран-Экспресс» – увеличены оклады по более чем 70 рабочим специальностям, в том числе электрогазосварщик, стропальщик, вальцовщик, наладчик, кузнец-штамповщик, дефектоскопист, клепальщик, оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и др.