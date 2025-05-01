Блогер Фрося чуть не лишилась глаза из-за шутки друзей

Популярная блогер Фрося, настоящее имя которой Дарья Умнова, подала в суд на своих друзей из-за розыгрыша, в результате которого она чуть не лишилась глазаПопулярная блогер Фрося, настоящее имя которой Дарья Умнова, подала в суд на своих друзей из-за розыгрыша, в результате которого она чуть не лишилась глаза.
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