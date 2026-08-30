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Пятый канал

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Глава Минпросвещения назвал норму работы школьных учителей

Глава Минпросвещения назвал норму работы школьных учителей

В России норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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