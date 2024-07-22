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Царьград

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В Краснодаре 22 июля без света останутся жители нескольких крупных улиц

В Краснодаре 22 июля без света останутся жители нескольких крупных улиц

Люди останутся без электроэнергии с 9:00 до 17:00.Сегодня в Краснодаре планово ограничат подачу электричества для жителей крупных улиц Фестивального и Центрального районов.

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