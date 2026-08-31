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«ДелоПортс» разместил облигации на 8,5 млрд рублей

«ДелоПортс» разместил облигации на 8,5 млрд рублей

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред в 3,3% годовых.

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