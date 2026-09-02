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Разработчикам ИИ готовят налоговые льготы и пониженные взносы

Власти прорабатывают налоговые льготы для разработчиков отечественных ИИ-моделей – соответствующие предложения АНО «Цифровая экономика» направила в Минцифры в конце июля, сообщ а ют «Ведомости».

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