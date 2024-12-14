В РФ создали систему «Калинка», которая позволяет вычислять сигнал Starlink

Председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил агентству ТАСС, что в России специалисты создали систему мониторинга «Калинка», которая позволяет определять и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, в том числе Starlink.
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