При атаке БПЛА в Подмосковье ранены два человека

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
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