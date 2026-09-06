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Царьград

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"Каменный призрак": как исчезло нижегородское село с трехвековой историей

"Каменный призрак": как исчезло нижегородское село с трехвековой историей

Блогер-исследователь заброшенных мест наведался в село Нутренка в Княгининском районе Нижегородской области — и не нашёл там ни единого дома.

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