Страна, где только миллионеры могут позволить себе купить дом

В Соединенных Штатах (США) продажи новых домов немного упали в июне и оказались значительно ниже ожиданий после падения на 15% в мае, в то время как продажи существующей недвижимости падали четвертый месяц подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии