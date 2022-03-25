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Впервые с 2018 года на чемпионате мира по фигурному катанию победила не россиянка

Японская фигуристка Каори Сакамото победила на чемпионате мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье.  Впервые с 2018 года победу на чемпионате мира одержала не представительница России.

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