По делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево арестовано 23 человека

По делу об обмане таксистами участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево арестовано 23 человека, в том числе пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ.
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