Минобороны России перечислило цели ночного удара по Украине

Вооруженные силы России в течение ночи нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
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