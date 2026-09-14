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ТАСС

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Группировка "Восток" за сутки уничтожила 62 беспилотника самолетного типа ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила 62 беспилотника самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск "Восток" за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.

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