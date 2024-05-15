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Парламентская газета

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Лавров в Астане обсудит с коллегами по ШОС планы развития объединения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС 15 мая.

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