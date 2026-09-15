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Ландо Норрис протестировал «гиперкар» McLaren

McLaren Hypercar TeamВ 2027 году в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в топовом классе «гиперкаров» дебютирует заводская команда McLaren Hypercar Team с моделью MCL-HY по регламенту LMDh.

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